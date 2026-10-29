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Без государственных субсидий стоимость ГСМ возрастет — Ассоциация нефтетрейдеров

08:59, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Если кабинет министров откажется от субсидирования импорта горюче-смазочных материалов, то цена бензина в Кыргызстане однозначно вырастет. Об этом, отвечая на вопросы во время круглого стола, сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров страны Канатбек Эшатов.

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Он напомнил, что в мае кабмин ввел государственное субсидирование ГСМ сроком на четыре месяца. С начала октября эта мера продлена до нового года.

Канатбек Эшатов отметил, что без поддержки государства нефтетрейдерам придется работать в условиях рынка, но тогда стоимость литра бензина повысится. Например, в Узбекистане и Таджикистане она выше на 30-40 сомов.

Такая же ситуация будет у нас, автоматически вырастет цена горюче-смазочных материалов, резюмировал он.

Отметим, что ранее министр финансов Руслан Суйналиев заявил, что в 2027 году кабмин предусмотрит 5 миллиардов сомов на субсидии рынка ГСМ.

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