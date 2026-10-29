Кыргызстан хотел бы получать более крупные партии ГСМ из России — нефтетрейдеры
Кыргызстан хотел бы получать более крупные партии горюче-смазочных материалов из России. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.
По его словам, ГСМ из РФ продолжает поступать, но КР хотела бы получать нефтепродукты в более крупных объемах.
Он добавил, что кыргызстанские компании всегда изыскивали пути диверсификации. К примеру, импортируются нефтепродукты также из Беларуси, Турции.
«В некоторых отдельных европейских государствах объемы определенные покупали. В частности, из Италии завозили тоже», — отметил глава нефтетрейдеров страны.
Текущая ситуация связана с ростом цен на нефтепродукты, и является прямым следствием обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Этот фактор вызвал рост закупочных цен во всем мире. Весной 2026-го кабмин принял решение о прямом государственном субсидировании нефтетрейдеров КР.