Кыргызстан хотел бы получать более крупные партии ГСМ из России — нефтетрейдеры

Кыргызстан хотел бы получать более крупные партии горюче-смазочных материалов из России. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его словам, ГСМ из РФ продолжает поступать, но КР хотела бы получать нефтепродукты в более крупных объемах.

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Он добавил, что кыргызстанские компании всегда изыскивали пути диверсификации. К примеру, импортируются нефтепродукты также из Беларуси, Турции.

«В некоторых отдельных европейских государствах объемы определенные покупали. В частности, из Италии завозили тоже», — отметил глава нефтетрейдеров страны.

Текущая ситуация связана с ростом цен на нефтепродукты, и является прямым следствием обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Этот фактор вызвал рост закупочных цен во всем мире. Весной 2026-го кабмин принял решение о прямом государственном субсидировании нефтетрейдеров КР.