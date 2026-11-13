Отразится на Кыргызстане? В России бензин на АЗС дешевеет второй месяц подряд

В России бензин на АЗС дешевеет второй месяц подряд. В ноябре цена топлива на независимых автозаправочных станциях снизилась почти на 20 процентов по сравнению с пиком в сентябре. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний за два месяца опустились в среднем на 7,7 процента.

По сравнению с пиковыми значениями в сентябре 2026 года средняя цена на бензин АИ-92 на независимых АЗС в РФ снизилась на 19,8 процента. Сейчас литр 92-го на независимых заправках в среднем стоит 84,01 рубля. Стоимость АИ-95 за тот же период упала на 18,7 процента, до 93,47 рубля, АИ-98/100 — на 11,7 процента, до 129,78 рубля, а дизеля — на 3,3 процента, до 98,52 рубля.

Основная причина падения стоимости на независимых заправках — это исчезновение ажиотажного спроса, считает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

По мере нормализации обстановки оптовые цены на горючее идут вниз, а значит, топливо становится выгоднее приобретать независимым сетям. В результате частные заправки поэтапно корректируют стоимость своего продукта, подтягивая ее к уровню вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Также на снижение цен влияет и возвращение к работе нефтеперерабатывающих заводов, ранее проходивших внеплановые и плановые ремонты.

Несмотря на снижение, топливо на независимых заправках все еще значительно дороже, чем на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. После высоких цен в сентябре заправки холдингов также снизили цены, но менее значительно, говорится в публикации.

Напомним, Россия — основной поставщик ГСМ на рынок Кыргызстана. В октябре 2026 года на топливном рынке КР основной рост цен пришелся на бензин марки А-95. Стоимость бензина марки А-92 практически не изменилась, а дизельное топливо немного подешевело. Сильнее всего бензин подорожал в Бишкеке.