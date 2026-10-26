В Кыргызстан из России ввезли наркотики на 4,5 миллиона сомов

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР пресекла канал незаконного ввоза психотропных веществ из Российской Федерации.

Как сообщили в ведомстве, совместно с МВД России на территории Бишкека при получении посылки был задержан гражданин К. Б. Т., 1998 года рождения.

Отмечается, что при досмотре внутри воздухоочистителя был обнаружен и изъят 1 килограмм 64 грамма психотропного вещества «Альфа-PVP».

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«Указанный гражданин на протяжении четырех месяцев занимался распространением психотропных веществ путем их скрытой закладки. По предварительным расчетам, в случае незаконного сбыта изъятой партии незаконный доход мог бы превысить 4 миллиона 500 тысяч сомов», — отметили в СБНОН.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению личностей других участников преступной группы, осуществлявшей деятельность через интернет-магазин.