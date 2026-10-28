В село Беловодское доставили шесть вагонов угля
В село Беловодское Чуйской области доставили шесть вагонов угля. Об этом сообщает ОАО «Кыргызкомур».
По его данным, твердое топливо хорошего качества. Жители близлежащих районов уже начали его покупать.
Текущие цены на уголь в Чуйской области можно посмотреть здесь, по всему Кыргызстану — тут.
Напомним, в стране планируют ввести государственное регулирование цен на твердое топливо на 90 дней. Мера направлена на предотвращение необоснованного подорожания угля в отопительный сезон и обеспечение его доступности для населения.