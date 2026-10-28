В село Беловодское доставили шесть вагонов угля

В село Беловодское Чуйской области доставили шесть вагонов угля. Об этом сообщает ОАО «Кыргызкомур».

По его данным, твердое топливо хорошего качества. Жители близлежащих районов уже начали его покупать.

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Текущие цены на уголь в Чуйской области можно посмотреть здесь, по всему Кыргызстану — тут.

Напомним, в стране планируют ввести государственное регулирование цен на твердое топливо на 90 дней. Мера направлена на предотвращение необоснованного подорожания угля в отопительный сезон и обеспечение его доступности для населения.