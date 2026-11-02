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В Казахстане предотвратили попытку госпереворота. Задержаны 10 человек

23:00, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

На западе Казахстана предотвращена попытка государственного переворота. Об этом передает Tengrinews со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

По данным ведомства, всего задержаны 10 человек в Атырау.

По версии следствия, они планировали насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе страны. Задержанные подозреваются в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

В КНБ отметили, что в ходе обысков у подозреваемых изъяли оружие, литературу, религиозную атрибутику, наркотики и другие доказательства.

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