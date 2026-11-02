В Казахстане предотвратили попытку госпереворота. Задержаны 10 человек

На западе Казахстана предотвращена попытка государственного переворота. Об этом передает Tengrinews со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

По данным ведомства, всего задержаны 10 человек в Атырау.

По версии следствия, они планировали насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе страны. Задержанные подозреваются в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

В КНБ отметили, что в ходе обысков у подозреваемых изъяли оружие, литературу, религиозную атрибутику, наркотики и другие доказательства.