В Джалал-Абадской области незаконно добывали песчано-гравийную смесь

Джалал-Абадское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провело рейдовые мероприятия на территории Сузакского и Ноокенского районов с целью контроля за соблюдением правил использования природных ресурсов.

В ходе рейдов на основании поступивших обращений проведена проверка информации о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с использованием тяжелой техники в нижней части производственной зоны (промзоны) реки Кок-Арт в Сузакском районе. По результатам проверки факт нарушения подтвердился. В соответствии с требованиями законодательства виновной стороне назначен штраф в размере 13 тысяч сомов.

Кроме того, на территории села Арал Ноокенского района, на реке Кара-Ункур, выявлен факт добычи песчано-гравийной смеси без соответствующих разрешительных документов. По данному факту составлен протокол о правонарушении, нарушителю назначен штраф в размере 13 тысяч сомов.

Также в ходе рейдовых мероприятий с гражданами, допустившими нарушения, проведена разъяснительная работа о порядке использования природных ресурсов и необходимости наличия соответствующих разрешительных документов.