В Чуйской области два гражданина оштрафованы за нарушение правил охоты

Региональным управлением cлужбы экологического и технического надзора по городу Бишкеку и Аламединскому району при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора на основании обращений граждан о том, что на указанной территории ведется отстрел фазанов, было проведено рейдовое мероприятие.

В ходе рейда в полях в окрестностях села Томонку Чуй были выявлены два гражданина, занимавшихся охотой. У них проверили документы, необходимые для осуществления охотничьей деятельности.

По результатам проверки установлено, что у граждан имелись законные разрешительные документы на охоту, однако отсутствовало соответствующее разрешение на использование собаки породы джек-рассел-терьер при осуществлении охоты.

По данному факту, в соответствии с Кодексом о правонарушениях, были составлены два протокола. На граждан наложены штрафы на общую сумму 25 тысяч сомов.