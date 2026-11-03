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В Чуйской области два гражданина оштрафованы за нарушение правил охоты

10:58, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Региональным управлением cлужбы экологического и технического надзора по городу Бишкеку и Аламединскому району при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора на основании обращений граждан о том, что на указанной территории ведется отстрел фазанов, было проведено рейдовое мероприятие.

В ходе рейда в полях в окрестностях села Томонку Чуй были выявлены два гражданина, занимавшихся охотой. У них проверили документы, необходимые для осуществления охотничьей деятельности.

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По результатам проверки установлено, что у граждан имелись законные разрешительные документы на охоту, однако отсутствовало соответствующее разрешение на использование собаки породы джек-рассел-терьер при осуществлении охоты.

По данному факту, в соответствии с Кодексом о правонарушениях, были составлены два протокола. На граждан наложены штрафы на общую сумму 25 тысяч сомов.

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