В Бишкеке закрывают велосезон. На улице Токтогула ограничат движение

8 ноября в Бишкеке пройдет закрытие велосезона — 2026. К участию приглашаются все желающие, сообщает столичный муниципалитет.

Велоколонна стартует в 10.00 от парка Победы имени Дайыра Асанова. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 5,4 километра.

Финиш — у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям».

Регистрация участников будет проходить с 8.30 до 9.45 в парке Победы.

В связи с проведением велопробега будет временно ограничено движение по северной стороне проезжей части проспекта Токомбаева в западном направлении с 9.45 до 10.30. В связи с этим автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут.