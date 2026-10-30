USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

В Бишкеке закрывают велосезон. На улице Токтогула ограничат движение

21:43, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

8 ноября в Бишкеке пройдет закрытие велосезона — 2026. К участию приглашаются все желающие, сообщает столичный муниципалитет.

Велоколонна стартует в 10.00 от парка Победы имени Дайыра Асанова. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 5,4 километра.

Финиш — у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям».

861827893_2226049805461040_6291283728372976666_n.jpg

Регистрация участников будет проходить с 8.30 до 9.45 в парке Победы.

В связи с проведением велопробега будет временно ограничено движение по северной стороне проезжей части проспекта Токомбаева в западном направлении с 9.45 до 10.30. В связи с этим автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

За орбитой Плутона обнаружили возможную новую карликовую планету

 

Глава Финнадзора: Важно разработать порядок действия на незаконные онлайн-казино

 

Вечерний дайджест: основные события 30 октября в Кыргызстане

 

В Бишкеке закрывают велосезон. На улице Токтогула ограничат движение

 

В мэрии Бишкека рассказали о причинах повреждения облицовки путепровода

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: будет солнечно

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18