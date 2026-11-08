В Бишкеке закрыли велосезон-2026

В Бишкеке сегодня закрыли велосезон-2026. По данным пресс-службы мэрии города, в парке Победы имени Даира Асанова состоялся заключительный велопробег года, в котором приняли участие 986 велосипедистов.

К акции присоединился и мэр Айбек Джунушалиев. Участники преодолели дистанцию протяженностью 5,4 километра. Финиш состоялся у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям».

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Глава столицы отметил важность развития велосипедного движения как экологически чистого вида транспорта. По его словам, на сегодняшний день в Бишкеке создано 77 километров велодорожек, однако для формирования полноценной инфраструктуры предстоит выполнить еще значительный объем работы.

«Мы понимаем, что существующей инфраструктуры пока недостаточно. Необходимо продолжать создавать условия, чтобы велосипедисты могли безопасно передвигаться по городу, не создавая неудобств для пешеходов и других участников дорожного движения. Мэрия продолжит эту работу. Ежегодно на таких мероприятиях мы подводим итоги проделанной работы, обозначаем дальнейшие планы и задачи», — сказал он.

В завершении мероприятия некоторым участникам вручили призы. Среди них семилетний Амир Акимов, который проявил особую активность.

Новые велосипеды также получили самый младший участник акции — пятилетний Алан Маланьеков и самый старший — 64-летний Виктор Кларчинский.