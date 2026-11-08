USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

В Бишкеке закрыли велосезон-2026

16:12, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Бишкеке сегодня закрыли велосезон-2026. По данным пресс-службы мэрии города, в парке Победы имени Даира Асанова состоялся заключительный велопробег года, в котором приняли участие 986 велосипедистов.

К акции присоединился и мэр Айбек Джунушалиев. Участники преодолели дистанцию протяженностью 5,4 километра. Финиш состоялся у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям».

Без названия (4).png

 

Без названия (5).png

 

Без названия (6).png

 

Без названия (7).png

 

Без названия (8).png

 

1/5

Глава столицы отметил важность развития велосипедного движения как экологически чистого вида транспорта. По его словам, на сегодняшний день в Бишкеке создано 77 километров велодорожек, однако для формирования полноценной инфраструктуры предстоит выполнить еще значительный объем работы.

«Мы понимаем, что существующей инфраструктуры пока недостаточно. Необходимо продолжать создавать условия, чтобы велосипедисты могли безопасно передвигаться по городу, не создавая неудобств для пешеходов и других участников дорожного движения. Мэрия продолжит эту работу. Ежегодно на таких мероприятиях мы подводим итоги проделанной работы, обозначаем дальнейшие планы и задачи», — сказал он.

В завершении мероприятия некоторым участникам вручили призы. Среди них семилетний Амир Акимов, который проявил особую активность.

Новые велосипеды также получили самый младший участник акции — пятилетний Алан Маланьеков и самый старший — 64-летний Виктор Кларчинский.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Общество

9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

Новую школу на 275 учеников открыли в селе Долмор Джалал-Абадской области

 

Более 14 тысяч казахстанцев согласились на кремацию

 

На Земле началась магнитная буря

 

Нет полива. Мэр Бишкека отменил посадку деревьев в 4-м микрорайоне

 

Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал бронзу

 

Атака на Иран

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном - СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Экономика

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября: что подорожало за неделю

 

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Власть

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном - СМИ

 

Дело нефролога. Садыр Жапаров пообещал помочь Насире Бейшебаевой

 

Трамп предложил Хабибу Нурмагомедову пост помощника пресс-секретаря Белого дома

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Скончался правнук основателя одной из богатейших династий Джон Рокфеллер IV

 

Промзону площадью более 200 гектаров планируют создать в Чуйском районе

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18