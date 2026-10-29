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В Бишкеке строят 40-этажный жилой дом. Министр проверил высотки столицы

10:21, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке продолжается строительство жилых комплексов высотой от 23 до 40 этажей. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев 28 октября посетил 4 крупных строительных объекта и ознакомился с ходом работ. Об этом сообщили в Минстрое.

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Фото Минстроя

Особое внимание привлекает многофункциональный жилой комплекс «Хан-Тенири» на улице Токтоналиева, 163. Согласно информации министерства, он состоит из двух блоков высотой 28 этажей и одного блока высотой 40 этажей. Застройщик — ОсОО «Хан-Тенири Девелопмент».

Министр также проверил строительство еще трех жилых комплексов:

  • «Тянь-Шань», улица Токтоналиева, 165. Комплекс включает восемь блоков высотой от 23 до 25 этажей. Проектом предусмотрен детский сад. Застройщик — ОсОО «Руби Строй».
  • «Нео Сити», проспект Апсамата Масалиева, 22. Комплекс состоит из семи блоков высотой 26 этажей. Застройщик — ОсОО «Монарх Стиль».
  • «Эвернью», улица Малдыбаева, 259. Комплекс включает семь блоков высотой 24 этажа. Застройщик — ОсОО «Синхэн Строй».

Во время осмотра Нурдан Орунтаев обратил внимание на качество строительства, применение современных технологий, соответствие строительных материалов установленным требованиям и соблюдение правил безопасности.

В министерстве отметили, что при возведении многоэтажных зданий в Кыргызстане наряду с национальными стандартами применяется международный строительный опыт, в том числе китайский.

В ходе поездки министр также принял участие в мероприятии, посвященном устройству кровли на уровне 24-го этажа жилого комплекса «Эвернью».

При этом в сообщении ведомства не уточняется, когда планируется завершить строительство высотных комплексов и какие именно зарубежные технологии применяются на каждом из объектов.

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