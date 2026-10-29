В Бишкеке строят 40-этажный жилой дом. Министр проверил высотки столицы

В Бишкеке продолжается строительство жилых комплексов высотой от 23 до 40 этажей. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев 28 октября посетил 4 крупных строительных объекта и ознакомился с ходом работ. Об этом сообщили в Минстрое.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото Минстроя

Особое внимание привлекает многофункциональный жилой комплекс «Хан-Тенири» на улице Токтоналиева, 163. Согласно информации министерства, он состоит из двух блоков высотой 28 этажей и одного блока высотой 40 этажей. Застройщик — ОсОО «Хан-Тенири Девелопмент».

Министр также проверил строительство еще трех жилых комплексов:

«Тянь-Шань», улица Токтоналиева, 165. Комплекс включает восемь блоков высотой от 23 до 25 этажей. Проектом предусмотрен детский сад. Застройщик — ОсОО «Руби Строй».

«Нео Сити», проспект Апсамата Масалиева, 22. Комплекс состоит из семи блоков высотой 26 этажей. Застройщик — ОсОО «Монарх Стиль».

«Эвернью», улица Малдыбаева, 259. Комплекс включает семь блоков высотой 24 этажа. Застройщик — ОсОО «Синхэн Строй».

Во время осмотра Нурдан Орунтаев обратил внимание на качество строительства, применение современных технологий, соответствие строительных материалов установленным требованиям и соблюдение правил безопасности.

В министерстве отметили, что при возведении многоэтажных зданий в Кыргызстане наряду с национальными стандартами применяется международный строительный опыт, в том числе китайский.

В ходе поездки министр также принял участие в мероприятии, посвященном устройству кровли на уровне 24-го этажа жилого комплекса «Эвернью».

При этом в сообщении ведомства не уточняется, когда планируется завершить строительство высотных комплексов и какие именно зарубежные технологии применяются на каждом из объектов.