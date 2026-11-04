В Бишкеке отметили 90-летие скульптора Тургунбая Садыкова

В большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Героя Кыргызской Республики, народного художника КР, профессора, академика Тургунбая Садыкова. Об этом сообщает Минкультуры.

Поздравляя юбиляра, госсекретарь Арслан Койчиев отметил значительный вклад выдающегося скульптора в развитие национального искусства, подчеркнув, что его творческий путь и произведения являются неотъемлемой частью духовного и культурного наследия кыргызского народа. Он пожелал Тургунбаю Садыкову крепкого здоровья, долголетия и дальнейших творческих успехов.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/6 Фото Минкультуры

В рамках мероприятия продемонстрирован видеоролик, посвященный жизненному пути, творчеству и вкладу выдающегося скульптора в развитие национального искусства. Праздничную атмосферу мероприятия дополнила концертная программа.