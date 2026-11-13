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24.kg

Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого замминистра культуры

20:42, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В соответствии с распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева, Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого заместителя министра культуры, информации и молодежной политики по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

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По данным Минкультуры, соответствующее решение принято на основании представления главы ведомства и личного заявления Союзбека Надырбекова.

В министерстве не сообщили, кто займет вакантную должность.

Отметим, Союзбек Надырбеков работал первым замминистра с марта 2025 года.

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