Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого замминистра культуры

В соответствии с распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева, Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого заместителя министра культуры, информации и молодежной политики по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

По данным Минкультуры, соответствующее решение принято на основании представления главы ведомства и личного заявления Союзбека Надырбекова.

В министерстве не сообщили, кто займет вакантную должность.

Отметим, Союзбек Надырбеков работал первым замминистра с марта 2025 года.