Консерваторию ошибочно назвали филармонией. Минкультуры наказало сотрудника

Министерство культуры, информации и молодежной политики приняло дисциплинарные меры в отношении ответственного сотрудника, который допустил ошибку на церемонии вручения наград. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 ноября во время мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику работников культуры.

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Ведущий ошибочно назвал Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова Кыргызской национальной филармонией.

Ошибка распространилась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс.

В министерстве сообщили, что дисциплинарные меры приняты за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия.