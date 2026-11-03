Консерваторию ошибочно назвали филармонией. Минкультуры наказало сотрудника
Министерство культуры, информации и молодежной политики приняло дисциплинарные меры в отношении ответственного сотрудника, который допустил ошибку на церемонии вручения наград. Об этом сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 2 ноября во время мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику работников культуры.
Ведущий ошибочно назвал Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова Кыргызской национальной филармонией.
Ошибка распространилась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс.
В министерстве сообщили, что дисциплинарные меры приняты за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия.