В Бишкеке отметили 70-летний юбилей народного артиста КР Юрия Бобкова

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею народного артиста Кыргызской Республики Юрия Бобкова и 55-летию его творческой деятельности. Об этом сообщает Минкультуры.

На мероприятии внимание было уделено исторической роли основанного в 1970-х годах вокально-инструментального ансамбля «Досум Үсөн», который внес значительный вклад в популяризацию кыргызской музыки, сочетание национальных музыкальных традиций с современными эстрадными направлениями и становление нового поколения талантливых исполнителей.

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Также была отмечена значимость инициированного Юрием Бобковым музыкального проекта «Ырдайлы кыргыз ырларын», направленного на популяризацию государственного языка, национальной музыкальной культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей.

Многолетний плодотворный труд юбиляра отмечен почетным званием народного артиста Кыргызской Республики и межгосударственной премией СНГ «Зведы Содружества». Его творческая деятельность занимает особое место в истории музыкальной культуры Кыргызстана и служит примером преданного служения искусству для последующих поколений.