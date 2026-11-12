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В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании по подозрению в мошенничестве

11:57, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали генерального директора одного из ОсОО, подозреваемого в мошенничестве, связанном с долевым строительством жилья.

В УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении гендиректора одного из ОсОО Э.Н. По словам заявителя, с апреля 2021 года по май 2025-го подозреваемый, войдя в доверие и обещая предоставить двухкомнатную квартиру в одном из строящихся многоквартирных домов столицы, завладел его денежными средствами в размере 2 миллионов 924 тысяч 986 сомов.

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В дальнейшем, согласно заявлению, гражданину было предложено переоформить договор долевого участия с другой строительной компанией. Однако до настоящего времени обещанная квартира не предоставлена, а причиненный материальный ущерб не возмещен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в следственную службу ГУВД Бишкека гражданина Э.Н., 1987 года рождения. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы. Ему избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО № 1.

ГУВД столицы призывает граждан проявлять бдительность при заключении договоров долевого строительства, тщательно проверять документы застройщиков и законность их деятельности.

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