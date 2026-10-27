В Бишкеке изъяли более 7 килограммов наркотиков на 46 миллионов сомов

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержали подозреваемых в распространении наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, в Бишкеке задержаны иностранец С.Б. и гражданин Кыргызстана М.А., оба 2000 года рождения.

«В ходе специально проведенного мероприятия обнаружены и изъяты синтетическое наркотическое средство мефедрон общим весом 6 килограммов 300 граммов и наркотическое средство чарс весом 1 килограмм», — отметили в СБНОН.

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По предварительным расчетам, стоимость этой партии составляет около 46 миллионов сомов.

По данным следствия, иностранный гражданин ранее занимался распространением наркотических средств на территориях Грузии, Армении и России. В отношении его сообщника М.А. установлены сведения о его причастности к распространению наркотических средств на острове Бали, Индонезия.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, и выявлению каналов незаконного оборота наркотических средств.