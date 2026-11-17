Количество селевых происшествий в КР выросло более чем в четыре раза, заявил глава МЧС КР Канатбек Чыныбаев на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает рост количества селевых происшествий. В 2026 году зарегистрировано 355 таких случаев, в результате которых погибли восемь человек.

Для сравнения: в прошлом году произошло 83 селевых происшествия, погибших не было.

Материальный ущерб от селей также значительно увеличился: с 1 миллиона 980 тысяч сомов в 2025 году до 479 миллионов 953 тысяч сомов в 2026-м.

Для ликвидации последствий селей привлекли более 4 тысяч человек и 775 единиц специальной техники. Проводились работы по очистке и восстановлению жилых домов, социальных объектов, дорог и селепропускных каналов.