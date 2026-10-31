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В Чуйском облсуде объяснили, почему мужчину посадили за взятку в 2 тысячи сомов

12:15, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Чуйский областной суд разъяснил, почему жителя Токмока приговорили к двум годам лишения свободы за передачу должностному лицу 2 тысяч сомов. По версии суда, мужчина предложил деньги сотруднику дорожной милиции за возврат мотоцикла сына без оформления материалов о правонарушении. Приговор вынесли по статье о даче взятки за заведомо незаконные действия.

Как сообщили в Чуйском облсуде, инцидент произошел 28 июня прошлого года в Токмоке. Несовершеннолетний сын мужчины управлял мотоциклом без водительского удостоверения и необходимых документов. Сотрудник дорожной милиции остановил его, после чего транспортное средство отправили на специализированную стоянку.

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Позже отец подростка обратился к начальнику подразделения дорожной милиции с просьбой вернуть мотоцикл без оформления предусмотренных законом материалов. 1 июля 2025 года в служебном кабинете должностного лица он положил на рабочий стол 2 тысячи сомов.

24 октября прошлого года Токмокский городской суд оправдал мужчину. Однако прокурор обжаловал это решение. 28 мая 2026-го Чуйский областной суд отменил оправдательный приговор и признал его виновным. Мужчине назначили два года лишения свободы.

В областном суде пояснили, что вина подсудимого была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями участников дела, материалами специальных следственных действий и аудио- и видеозаписями. По оценке судебной коллегии, они подтвердили передачу денег должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Почему назначили именно лишение свободы

В суде отметили, что изменения в Уголовный кодекс, ужесточившие ответственность за коррупционные преступления, вступили в силу 20 января 2025 года.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 345 УК КР, за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия или бездействия предусмотрено от двух до пяти лет лишения свободы. Другие виды наказания, в том числе штраф и исправительные работы, этой нормой не предусмотрены.

Кроме того, к осужденным за коррупционные преступления не применяется пробационный надзор. Поэтому мужчине назначили минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи, — два года лишения свободы.

В суде подчеркнули, что понимают общественную обеспокоенность из-за назначения тюремного срока за передачу сравнительно небольшой суммы. Однако судьи при вынесении решений обязаны руководствоваться действующим законодательством.

Напомним, история получила общественный резонанс после обращения сына осужденного Ширинбека Абдурахманова к президенту Садыру Жапарову. Парень рассказал, что его отца Доодарбека Абдурахманова приговорили к двум годам лишения свободы за передачу 2 тысяч сомов сотруднику ГУОБДД.

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Глава государства назвал решение суда позорным и заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее 24.kg рассказывало об этой истории со слов сына осужденного. По словам парня, его отец Доодарбек Абдурахманов переехал из Таджикистана в Кыргызстан в 2023 году и получил кыргызское гражданство примерно за месяц до инцидента. Мужчина, как утверждал сын, плохо знал местные законы и не понимал, что такое протокол. Когда его вызвали в отделение милиции из-за скутера несовершеннолетнего сына, он подумал, что 2 тысячи сомов нужно заплатить за штрафстоянку, и передал деньги сотруднику. Семья настаивала на том, что он не собирался давать взятку.

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