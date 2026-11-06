Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

Внешний долг развивающихся стран в прошлом году вырос на 5,5 процента и достиг рекордных 9,4 триллиона долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ).

«Внешний долг развивающихся государств в 2025 году подскочил на 5,5 процента до рекордных 9,4 триллиона долларов, что является самым быстрым темпом роста с 2021-го и примерно в четыре раза превышает средний показатель за 2022-2024 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост задолженности в значительной степени был обусловлен частным финансированием. При этом объем выпуска облигаций государственными организациями увеличился до максимума за пять лет почти на 35 процентов, до 251 миллиарда долларов.

Самыми быстрыми темпами внешний долг рос в наиболее уязвимых странах, имеющих право на льготное финансирование от ВБ. В среднем их задолженность увеличилась до 1,3 триллиона долларов.

Всемирный банк отмечает, что изменения валютных курсов также сыграли свою роль в отмеченном увеличении. Более четверти от 303 миллиардов долларов прироста государственного долга стран с низким и средним уровнем дохода было связано с ослаблением курса доллара, которое привело к увеличению долларовой стоимости долга, номинированного в других валютах.