Трагедия на Каспии. В Казахстане назвали причины гибели военных

Трагедия в Мангистауской области показала системные проблемы в планировании и проведении военных учений. Об этом говорится в ответе премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова на депутатский запрос об усилении требований безопасности при проведении учений, передает Tengrinews.kz.

По словам Бектенова, трагедия на Каспии выявила системные проблемы при организации военных учений.

«По результатам комплексной проверки Минобороны выявлены недостатки в организации контроля за ходом учений, в оценке возможных рисков и в готовности к оперативному реагированию при изменении обстановки. В частности, недостаточное внимание уделялось опасным факторам, отсутствовал надлежащий контроль за соблюдением требований безопасности и за своевременным принятием решений о приостановлении опасных этапов учений», — говорится в ответе Бектенова.

При этом премьер отмечает, что в Вооруженных силах Казахстана уже используют беспилотные системы для воздушного наблюдения. В отдельных подразделениях силовых структур применяются персональные устройства, позволяющие определять местоположение военнослужащих и контролировать их физиологическое состояние.

Кроме того, силовые государственные органы наладили взаимодействие с Казгидрометом. Они регулярно получают информацию о прогнозируемых изменениях погоды и штормовых предупреждениях.

Напомним, 24 сентября во время учений Военно-морских сил Казахстана в 43 километрах от Актау военнослужащие высаживались с катера «Кайсар». В условиях ухудшившейся погоды 17 человек унесло в Каспийское море. Троих удалось спасти, 14 погибли. Среди погибших — 12 молодых матросов срочной службы, сержант и старший лейтенант.