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Россия упростила военно-техническое сотрудничество с Кыргызстаном

22:41, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с поправками в договор между Россией и Кыргызстаном о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), пишет «Интрефакс».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Протокол подписан в Бишкеке 26 ноября 2025 года. Он направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между сторонами договора.

Согласно протоколу, поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам между уполномоченными организациями сторон без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) такой продукции.

Документ также предусматривает, что перечни поставляемой продукции формируются уполномоченным органом стороны, которая заинтересована в приобретении такой продукции, и передаются уполномоченному органу другой стороны.

Согласно протоколу, поставка запчастей, узлов, приборов, агрегатов, комплектующих изделий, а также специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации, проведение работ, которые обеспечивают сервисное обслуживание, ремонт, обучение иностранных специалистов проведению таких работ, осуществляются без формирования списка.

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