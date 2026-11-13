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В Кара-Суу врачи спасли трехлетнего ребенка с колпачком от ручки в легком

15:42, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В городе Кара-Суу врачи извлекли колпачок от шариковой ручки из дыхательных путей трехлетнего ребенка. Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Ошской межобластной детской клинической больнице.

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. Ребенка доставили в Кара-Суйскую территориальную больницу после того, как в его дыхательные пути попал посторонний предмет.

Из-за тяжелого состояния малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако в районной больнице не оказалось необходимого бронхоскопического оборудования. Медики обратились за помощью к коллегам из Ошской межобластной детской клинической больницы.

Дежуривший в ту ночь анестезиолог-реаниматолог Семетей Кочкорбай уулу оперативно выехал на вызов и в 23.30 прибыл в Кара-Суу с бронхоскопическим оборудованием.

Врач успешно извлек из дыхательных путей ребенка колпачок от шариковой ручки.

Благодаря своевременной помощи состояние малыша улучшилось. Сейчас он самостоятельно дышит и продолжает лечение в Кара-Суйской больнице.

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