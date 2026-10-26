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США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

15:29, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Администрация Белого дома предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выдвинуть свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах.

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Отмечается, что окончательное решение о его выдвижении пока не принято. Предполагается, что Виктор Орбан может стать совместным кандидатом Вашингтона, Москвы и Пекина.

Представитель Госдепартамента США заявил изданию, что Виктор Орбан может уверенно рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности ООН, с несколько меньшей уверенностью представляется получение еще двух голосов из 15.

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По словам источников, Великобритания и Франция вряд ли будут препятствовать его назначению, поскольку, как правило, проявляют осторожность в использовании права вето.

В статье говорится, что Виктор Орбан проявил интерес к предложению баллотироваться на пост главы ООН.

Напомним, действующий Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покинет пост 31 декабря 2026 года. Он работает на посту с 2017-го. Новый глава организации должен вступить в должность 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что ни один из семи кандидатов на пост генсека ООН не смог заручиться поддержкой всех пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, каждый из которых обладает правом вето.

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