СМИ: В Венгрии задержан брат Виктора Орбана по подозрению в торговле людьми

В Венгрии предположительно задержан брат Виктора Орбана. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, пишет DW.

«Согласно сообщениям прессы, брат Виктора Орбана Арон взят под стражу по подозрению в торговле людьми», — написал Мадьяр на своей странице в Facebook.

Первым информацию об этом опубликовал новостной сайт Kontroll, принадлежащий брату Петера Мадьяра, уточняет агентство AFP. В публикации отмечалось, что силовые структуры задержали «несколько человек» в рамках операции, связанной с расследованием торговли людьми. По местам их проживания проводятся обыски. Операцию проводят Национальное бюро расследований (NNI) и Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) — антикоррупционный орган, созданный в рамках кампании Мадьяра.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан назвал задержание «грязной игрой» и обвинил правительство в попытке устранить политических оппонентов.

«Целью являюсь я, мой брат лишь инструмент», — написал политик в соцсетях.

В ответ Петер Мадьяр указал, что этим Орбан фактически подтвердил задержание брата.

Арон Орбан создал несколько успешных бизнес-проектов в период пребывания своего брата у власти. В прошлом году журналисты-расследователи связали одну из его компаний с предполагаемой схемой содействия в получении венгерских рабочих виз, пишет AFP.