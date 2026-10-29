Спустя 20 лет Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за фильм «Борат»

Саша Барон Коэн публично извинился перед Казахстаном за фильм «Борат». Спустя 20 лет после выхода картины, пишет Meduza.

«Я хочу впервые извиниться перед народом Казахстана. Потому что Борат не имеет к Казахстану никакого отношения», — заявил актер в подкасте Happy Sad Confused.

Коэн рассказал, что изначально персонаж появился как герой комедийного шоу, а его имя и национальность менялись каждый раз, когда права покупал новый канал. В какой-то момент комик выбрал Казахстан как страну, «о которой никто ничего не знает».

Власти Казахстана не оценили такой рекламы и сочли образ Бората оскорбительным. В 2005 году МИД страны грозился подать на Коэна в суд, обвиняя его в попытке очернить страну, а в 2006-м власти оплатили четырехстраничную рекламу в The New York Times о достижениях Казахстана. Сам фильм в стране так и не вышел в прокат, хотя официально запрещен не был.