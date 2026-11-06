USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

На развитие Аламединского района Чуйской области требуется еще 2 миллиарда сомов

11:27, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров 6 ноября в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Аламединского района, реализацией крупных инвестиционных проектов и проблемами, требующими решения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

890719035_2625568797917997_4621848428772131840_n.jpg

 

860801939_1733225278812003_6595341534199907242_n.jpg

 

1/2

По представленной информации, за 9 месяцев 2026 года объем промышленного производства в районе составил 16 миллиардов 250 миллионов сомов.

Инвестиции в основной капитал достигли 3 миллиардов 298,8 миллиона сомов, увеличившись на 63,8 процента.

Среди крупнейших проектов назван строящийся городок «Манас» с заявленным объемом инвестиций 4,2 миллиарда долларов.

Также президенту представили информацию о торговом центре «Силк Вэй», инвестиции в который оцениваются в 20 миллионов долларов. Проект предусматривает создание 2 тысяч рабочих мест.

В числе других проектов — металлургический завод «Чанхун» стоимостью 18 миллионов долларов с созданием 500 рабочих мест и логистический центр «Глобал Хаб» с объемом инвестиций 35 миллионов долларов, где планируется создать 250 рабочих мест.

В социальной сфере за 2024–2026 годы в Аламудунском районе построен и капитально отремонтирован 41 объект. Среди них 15 школ, 7 детских садов, 11 спортивных сооружений, 6 медицинских учреждений, Дом культуры и библиотека.

Вместе с тем президенту доложили о проблемах района, для решения которых потребуется ориентировочно 2 миллиарда сомов.

В частности, необходимо заасфальтировать 35 километров дорог местного значения, построить дома культуры в селах Октябрь и Васильевка, а также капитально отремонтировать аналогичные объекты в селах Ленин, Арашан и Суймонкула Чокморова.

Кроме того, район нуждается в строительстве очистных сооружений и канализационных сетей в селах Кара-Жыгач, Мраморное, Гроздь, Виноградное и Октябрь.

В перечень первоочередных задач также вошли строительство 2 мостов и спортивного зала в Кара-Жыгаче.

Отдельно обсуждалась проблема разработки карьеров. Для упорядочения добычи полезных ископаемых предложено рассмотреть возможность придания отдельным участкам статуса особо охраняемых природных территорий.

Материалы по теме

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине»

Садыр Жапаров поручил рассмотреть запрет производства и импорта энергетиков

Садыр Жапаров обсудил с главой парламента Грузии транспорт и туризм

Садыр Жапаров поручил проверить доступность льготных кредитов для фермеров

Инвестиции в Манасский район выросли с 293 миллиардов до 3,1 триллиона сомов

В Чуйской области два гражданина оштрафованы за нарушение правил охоты

КамАЗ врезался в маршрутку в Чуйской области. Есть тяжело пострадавшие

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

На свалках в Канте и Ивановке выявили самовозгорание мусора

Лежат в коридорах. Роженицы жалуются на состояние Чуйского роддома

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Общество

Форум имени Айтматова поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

 

Отопительный сезон с ограничениями. Какой уголь запретили в Бишкеке?

 

Рекламная зачистка в Бишкеке: под снос пошли десятки вывесок

 

В заповеднике на Иссык-Куле засняли около 400 архаров и горных баранов

 

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

В горных районах ожидается сход лавин

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Власть

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

 

Фонды развития Нарына больше не будут выдавать кредиты

 

В Кыргызстане изменили правила контроля за монополиями и слиянием компаний

 

На фоне экологического скандала в Кара-Балте назначили нового мэра

 

Ситуация вокруг Украины

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18