На развитие Аламединского района Чуйской области требуется еще 2 миллиарда сомов

Президент Садыр Жапаров 6 ноября в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Аламединского района, реализацией крупных инвестиционных проектов и проблемами, требующими решения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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По представленной информации, за 9 месяцев 2026 года объем промышленного производства в районе составил 16 миллиардов 250 миллионов сомов.

Инвестиции в основной капитал достигли 3 миллиардов 298,8 миллиона сомов, увеличившись на 63,8 процента.

Среди крупнейших проектов назван строящийся городок «Манас» с заявленным объемом инвестиций 4,2 миллиарда долларов.

Также президенту представили информацию о торговом центре «Силк Вэй», инвестиции в который оцениваются в 20 миллионов долларов. Проект предусматривает создание 2 тысяч рабочих мест.

В числе других проектов — металлургический завод «Чанхун» стоимостью 18 миллионов долларов с созданием 500 рабочих мест и логистический центр «Глобал Хаб» с объемом инвестиций 35 миллионов долларов, где планируется создать 250 рабочих мест.

В социальной сфере за 2024–2026 годы в Аламудунском районе построен и капитально отремонтирован 41 объект. Среди них 15 школ, 7 детских садов, 11 спортивных сооружений, 6 медицинских учреждений, Дом культуры и библиотека.

Вместе с тем президенту доложили о проблемах района, для решения которых потребуется ориентировочно 2 миллиарда сомов.

В частности, необходимо заасфальтировать 35 километров дорог местного значения, построить дома культуры в селах Октябрь и Васильевка, а также капитально отремонтировать аналогичные объекты в селах Ленин, Арашан и Суймонкула Чокморова.

Кроме того, район нуждается в строительстве очистных сооружений и канализационных сетей в селах Кара-Жыгач, Мраморное, Гроздь, Виноградное и Октябрь.

В перечень первоочередных задач также вошли строительство 2 мостов и спортивного зала в Кара-Жыгаче.

Отдельно обсуждалась проблема разработки карьеров. Для упорядочения добычи полезных ископаемых предложено рассмотреть возможность придания отдельным участкам статуса особо охраняемых природных территорий.