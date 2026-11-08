Консервы, корм для рыб, авто. Жапарову отчитались о проектах в Московском районе

Президент Кыргызской сегодня в рамках рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Московского района за 2021–2026 годы, реализованными и перспективными инвестиционными проектами, развитием социальной инфраструктуры, а также планами дальнейшего развития региона.

Местные чиновники представили информацию.

В частности, построен консервный завод «Бай Элим Компани» с объемом инвестиций 410 миллионов сомов, создано 40 рабочих мест.

На строительство автомобильного сборочного завода «Тулпар Моторс» направлено 4 миллиарда 375 миллионов сомов инвестиций, создано 100 рабочих мест.

Инвестиции в птицеводческое хозяйство «Ак-Суу асыл тукум чарбасы» составили 450 миллионов сомов, создано 145 рабочих мест.

В районе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, продолжается строительство Ак-Сууского бассейна декадного регулирования с объемом инвестиций 1,2 миллиарда сомов, который позволит обеспечить орошение более 2 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Также ведется строительство завода по производству кормов для рыб стоимостью 437,5 миллиона сомов, малых гидроэлектростанций с общим объемом инвестиций 40 миллионов долларов, а также завода по производству геосинтетических цементно-композитных с объемом инвестиций 20 миллионов долларов.

Кроме того, реализуются проекты фермерского хозяйства «Таштан» с объемом инвестиций 4 миллиона долларов и предприятия ОсОО «Кыргызцентрпродукт» стоимостью 3 миллиона долларов.

Наряду с этим в селе Ак-Торпок планируется создание индустриально-логистического парка на территории площадью 200 гектаров. Проект предусматривает формирование производственной площадки с готовой инфраструктурой для привлечения предприятий и инвестиций. После выхода на полную мощность ожидается создание 350–500 постоянных рабочих мест, а также увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.