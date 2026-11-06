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Новые заводы, дороги и старые проблемы. Жапарову отчитались о Сокулуке

15:12, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Сокулукского района за 2021–2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По представленным данным, с 2021-го по сентябрь 2026-го в районе открыли 41 крупное предприятие и 189 субъектов малого и среднего бизнеса. Число рабочих мест, согласно докладу, увеличилось в 5,8 раза.

Среди крупных инвестиционных проектов названы автологистический центр «Манас Моторс», завод по производству дверей и окон «Айнекстан», фармацевтический завод «Биовит» и предприятие по переработке рыбы «Вилби».

В перспективе планируется строительство новых логистических центров и завода по переработке фруктов и овощей.

За последние пять лет в районе ввели в эксплуатацию 4 малые гидроэлектростанции общей мощностью 21,4 мегаватта. Заасфальтировали 167 километров автомобильных дорог и 27 километров тротуаров.

В 26 селах реализуют проект «Тунук Суу», направленный на обеспечение населения чистой питьевой водой и развитие систем санитарии.

За последние годы в районе построили 8 школ, 12 детских садов, 21 спортивный объект, 16 медицинских зданий, 6 парков и 3 социальных городка.

Сейчас за счет Стабилизационного фонда президента строят еще две школы и два детских сада, капитально ремонтируют три детсада. Кроме того, возводится больница на 300 койко-мест.

Вместе с тем президенту доложили о нерешенных проблемах. В частности, район нуждается в строительстве трех очистных сооружений и муниципального рынка автозапчастей.

Отдельного внимания требует новый жилой массив «Семетей», который необходимо обеспечить инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой.

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