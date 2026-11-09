Президенту пожаловались на старую школу в Кош-Добо, он обещает построить новую

Президент Кыргызстана в рамках рабочих поездок по регионам продолжает встречи с местным населением. Накануне Садыр Жапаров объехал несколько районов Чуйской области.

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Жительница села Кош-Добо Аида Нуракова рассказала главе государства о старой школе, которая была построена еще в 1961 году. По ее словам, аварийность учебного заведения составляет не менее 80 процентов.

Президент спросил министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева, почему школа не включена в перечень 111 объектов, строительство которых запланировано в ближайшее время.

Глава Министерства просвещения Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что специалисты проверяют аварийное состояние учебных заведений. При подтверждении аварийности такие объекты будут включены в список для возведения новых зданий.

Садыр Жапаров отправил этих двух чиновников, чтобы они на месте оценили ситуацию.

По его словам, если опасное состояние школы подтвердится, то надо строить новую.

«Если конструкция еще крепкая и здание можно отремонтировать, тогда будем решать исходя из этого. Я записал себе. Давайте включим школу в список», — резюмировал глава государства.