Ради «Ала-Тоо Резорт» на Иссык-Куле хотят изменить статус 10 тысяч гектаров

В Кыргызстане предлагают перевести 10 тысяч 462,28 гектара земель биосферной территории «Иссык-Куль» из буферной зоны в переходную для реализации масштабного туристического проекта «Ала-Тоо Резорт». Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Как следует из справки-обоснования, изменения необходимы для строительства всесезонного горного кластера, включающего горнолыжные трассы, канатные дороги, гостиницы, объекты отдыха и сопутствующую инфраструктуру.

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Общая площадь земель, предусмотренных для проекта, составляет 11 тысяч 216,35 гектара. Из них 754,07 гектара относятся к переходной зоне, а остальные 10 тысяч 462,28 гектара предлагают перевести из буферной зоны.

Изменения затронут 5 участков: Боз-Учук — 945,92 гектара, Ак-Булак — 1 тысяча 345 гектаров, Жыргалан (часть 1) — 1 тысяча 624,26 гектара, Жыргалан (часть 2) — 1 тысяча 936,29 гектара и Каркыра — 5 тысяч 364,88 гектара.

Наибольшая площадь приходится на участок Каркыра. Согласно документу, он полностью расположен в буферной зоне. Значительная часть земель, предназначенных для туристического кластера, относится к Государственному лесному фонду.

После принятия постановления площадь буферной зоны биосферной территории «Иссык-Куль» сократится с 2 миллионов 577 тысяч 995,38 до 2 миллионов 567 тысяч 533,1 гектара. Переходная зона, напротив, увеличится с 647 тысяч до 657 тысяч 462,9 гектара.

В справке-обосновании говорится, что изменение зонирования проводят в том числе в соответствии с устным поручением администрации президента.

Разработчики подчеркивают, что земли не исключают из состава биосферной территории, а изменение функционального зонирования не означает автоматической смены категории земель или отмены природоохранных ограничений.

Оператором проекта является ОАО «Ала-Тоо Резорт», которому предусмотрено предоставление указанных участков в пользование.

Власти рассчитывают, что создание горного кластера позволит развивать круглогодичный туризм, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

В справке-обосновании утверждается, что принятие постановления не повлечет экологических последствий и не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета непосредственно на реализацию изменений, предусмотренных документом.