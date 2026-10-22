Швейцария и ВПП ООН передали МЧС Кыргызстана 5 тысяч продовольственных наборов

Министерство чрезвычайных ситуаций КР получило 5 тысяч индивидуальных продовольственных наборов, каждый из которых рассчитан на обеспечение одного человека продуктами питания в течение 10 дней в условиях ЧС.

По данным посольства Швейцарии в КР, запасы сформировали при поддержке правительства Швейцарии и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) и разместили на складах ведомства.

Наборы укомплектованы продуктами местного производства, не требующими приготовления. Их планируют использовать для оперативной помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Предварительное размещение запасов должно ускорить доставку продовольствия, в том числе в отдаленные горные населенные пункты, куда из-за погодных условий и состояния дорог бывает сложно доставить необходимые товары.

В рамках проекта также отремонтировали и оборудовали два склада МЧС — в Оше и селе Садовое. Это позволит обеспечить необходимые условия хранения продовольствия и быстрее формировать партии помощи для отправки пострадавшим.