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Шесть мер в области климата могут спасти 1,6 миллиона жизней — ВОЗ

10:19, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Шесть проверенных на практике мер в сфере климата и здравоохранения способны ежегодно спасать 1,6 миллиона жизней и одновременно приносить мировой экономике триллионы долларов. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Речь о таких мерах, как:

  • внедрение систем предупреждения о рисках для здоровья во время жары;
  • развитие климатоустойчивых служб водоснабжения;
  • расширение базовых санитарных услуг;
  • внедрение средств гигиены и устройств для мытья рук;
  • использование более «чистых» видов топлива и технологий для приготовления пищи и отопления;
  • эффективная политика ценообразования в сфере ископаемого топлива.

Эти меры могли бы помочь избежать попадания в атмосферу 16,7 миллиарда тонн углекислого газа, что соответствует 31 годовым глобальным выбросам парниковых газов без учета землепользования.

По пяти из шести мер, утверждают специалисты, каждый вложенный доллар принесет 24 доллара выгоды.

При этом ожидается, что отдача будет выше в странах с низким и средним уровнем дохода.

По расчетам специалистов, в целом эти меры могут ежегодно приносить 3,9 триллиона долларов, одновременно способствуя сокращению выбросов углерода. Кроме того, они способны обеспечивать мировой экономике дополнительные 5,4 триллиона долларов в год в виде бюджетных поступлений.

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Доклад Всемирной организации здравоохранения стал первым комплексным анализом экономической и бюджетной отдачи от масштабного внедрения шести рекомендованных ВОЗ мер. Полученные результаты указывают на «тройной дивиденд» таких действий: более здоровое население, меньшие выбросы и более сильная экономика.

Доклад опубликовали в преддверии Конференции ООН по изменению климата (КС-31), на которой правительства планируют представить свои новые климатические обязательства. В нем подчеркивается, что многие последствия изменения климата для здоровья могут быть предотвращены уже существующими решениями, однако такие меры необходимо внедрять не только в сфере здравоохранения, но и в других секторах, влияющих на здоровье населения.

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