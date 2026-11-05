Изменение климата: странам не хватает средств на меры по адаптации

Глобальное потепление, по прогнозам, превысит порог 1,5 градуса Цельсия, но мир к этому не готов. Денег на адаптацию выделяется гораздо меньше, чем нужно, масштабы потерь и ущерба растут. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

«На каждый доллар, который нужен развивающимся странам для адаптации, они получают лишь 10 центов. Этот разрыв измеряется не только деньгами. Он измеряется человеческими жизнями, средствами к существованию и потерянным будущим. И он будет только расти по мере того, как потепление превышает 1,5 градуса», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю выхода доклада.

По оценкам авторов, к 2035-му потребности развивающихся стран в финансировании мер адаптации составят около 305 миллиардов долларов в год.

При этом рост международного государственного финансирования, поступающего из развитых стран, замедляется: в 2024-м сумма составила 28,2-31,7 миллиарда долларов — всего на 1 миллиард больше, чем годом ранее.

«Мир не готов адаптироваться к текущим климатическим условиям, не говоря уже о том, что произойдет при превышении температурного порога в 1,5 градуса Цельсия», — заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

По ее словам, на Конференции ООН по климату (КС-31) в Турции и в дальнейшем странам необходимо сосредоточиться на активизации усилий по достижению цели, согласованной на КС-30, — утроить объем финансирования мер адаптации к 2035 году.