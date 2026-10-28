Концентрация парниковых газов в мире вновь достигла рекордного уровня — ВМО

В 2025 году концентрация углекислого газа (CO2) и других парниковых газов в атмосфере достигла беспрецедентно высоких значений, что приведет к долгосрочному повышению температуры на планете. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По словам представителей ВМО, парниковые газы удерживают в атмосфере беспрецедентное количество тепла, что приводит к усилению экстремальных погодных явлений.

«Последние 11 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, и эта тенденция, по всей видимости, сохранится. СО2 сохраняется в атмосфере на протяжении очень долгого времени, и поэтому будет влиять на глобальный климат не просто в течение многих лет, а на протяжении десятилетий и даже столетий», — сказала заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Уточняется, что в бюллетене приводятся данные о концентрации парниковых газов, а не о новых годовых объемах выбросов. Около половины всего объема углекислого газа, выбрасываемого ежегодно, остается в атмосфере, а остальная часть поглощается экосистемами суши и океанами Земли.

С 1960-х годов темпы роста выбросов углекислого газа утроились.

В 2026 году также можно ожидать дальнейшего роста концентрации из-за сжигания ископаемого топлива и развития мощного Эль-Ниньо, что повлияет на поглотители углерода на суше, как это произошло в 2023–2024 годах. Риски снижения поглощения CO2 океаном также возрастают в условиях меняющегося климата.

Отмечается, что на долю метана приходится около 16 процентов потепления климата, вызываемого долгоживущими парниковыми газами, однако время его «жизни» в атмосфере значительно короче, чем у CO2.

Приблизительно 35 процентов метана поступает в атмосферу из естественных источников (например, водно-болотных угодий), которые также чувствительны к изменению климата, и около 65 процентов — из антропогенных источников: выбросы метана связаны с такой деятельностью, как разведение крупного рогатого скота, выращивание риса, использование ископаемого топлива, захоронение отходов и сжигание биомассы.

Бюллетень по парниковым газам будет представлен участникам переговоров на 31-й Конференции ООН по климату (КС-31), которая пройдет в Анталье (Турция) с 9 по 20 ноября.