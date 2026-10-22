Около 50 миллионов человек могут пострадать от голода из-за Эль-Ниньо

Нынешний Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по силе. Пика он достигнет к концу 2026 года, но его последствия будут ощущаться еще долго, заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло.

По последним данным ВМО, с ноября 2026 года по январь 2027 года температура поверхности моря в тропической части Тихого океана — эпицентре климатического феномена — может превысить средние значения на 3,8 градуса Цельсия.

Обычно ВМО выпускает предупреждение об Эль-Ниньо, когда температура поверхности Тихого океана превышает норму всего на 0,5 градуса. Сейчас же аномалия может достичь беспрецедентного уровня — и, как подчеркнула Сауло, к каким последствиям это приведет, предсказать невозможно.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер отметил, что из-за Эль-Ниньо с усилением голода могут столкнуться около 50 миллионов человек.

Флетчер также привел оценку Африканского банка развития, согласно которой последствия феномена обойдутся африканским странам в сумму от 10 до 20 миллиардов долларов и приведут к снижению их ВВП на 1–2 процента.

Глава гуманитарного ведомства ООН выделил более 50 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) на помощь 11 странам, в наибольшей степени подверженным угрозе, в том числе Сальвадору, Сомали, Чаду, Эфиопии и Южному Судану.