Вспышка Эболы: еще в одной стране подтвержден завозной случай вируса

В Нигерии подтвержден завозной случай Эболы, вызванной вирусом Бундибуджио. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По ее данным, Нигерия стала пятой страной, где обнаружен вирус.

По данным Федерального министерства здравоохранения и социального обеспечения Нигерии, заболевшая — женщина, недавно побывавшая в Уганде. Симптомы у нее появились 7 октября, через четыре дня после ее прибытия в Нигерию, а 11 октября она обратилась в частное медицинское учреждение в столице Абудже. Лабораторный анализ подтвердил заражение вирусом Бундибуджио 20 октября. Пациентка находится в изоляции и получает медицинскую помощь. Специалисты пытаются установить вероятный источник заражения и восстановить полную картину ее передвижений и возможных контактов.

На данный момент выявлены 44 человека, контактировавших с заболевшей, — за их состоянием наблюдают специалисты. Активизированы усилия по поиску других людей, которые могли подвергнуться риску заражения. В клинике, куда обращалась пациентка, усилены меры профилактики и инфекционного контроля.

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ВОЗ и ее партнеры помогают властям страны в эпидемиологических расследованиях, отслеживании контактов, профилактике инфекций, а также обеспечивают поставки необходимых материалов, в том числе средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

ВОЗ призывает все страны региона сохранять высокий уровень готовности, поскольку ситуация со вспышкой в ДРК продолжает меняться. В последние недели в Кении зарегистрированы девять случаев заболевания, связанных с одним завозным случаем.

В организации подчеркнули, что странам следует вести надежный эпидемиологический надзор, оперативно проверять тревожные сигналы, укреплять инфекционный контроль как в государственных, так и в частных медучреждениях, а также обеспечить лабораториям возможность безопасно тестировать подозрительные случаи.

ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки в пострадавшие страны или торговлю с ними.

Организация продолжает отслеживать ситуацию и при необходимости проверять информацию о мерах, которые государства принимают в отношении поездок и торговли в связи со вспышкой. Оценка рисков ВОЗ регулярно пересматривается с учетом новых данных.

Вспышка лихорадки Эбола была официально объявлена в Демократической Республике Конго 15 мая.