Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) перестала быть отдаленной проблемой и превратилась в глобальную угрозу. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

По ее данным, с бактериальной УПП уже связано более 4,7 миллиона случаев смертей в год.

В отсутствие срочных мер проблема может вызвать до 39 миллионов смертей к 2050 году, ежегодно нанося мировой экономике, в первую очередь странам с низким и средним уровнем дохода, ущерб на уровне 3,4 триллиона долларов.

УПП возникает при утрате бактериями, вирусами, патогенными грибками и паразитами восприимчивости к лекарственным препаратам, предназначенным для их уничтожения.

По мере распространения лекарственной устойчивости противомикробные средства — антибиотики, противогрибковые, противовирусные и противопаразитарные препараты — теряют свою эффективность, все больше осложняя и даже делая невозможным лечение инфекций.

Появление и циркуляция лекарственно-устойчивых патогенов угрожает здоровью человека и животных, продовольственной безопасности, экономике и устойчивому развитию. А на формирование и распространение лекарственной устойчивости, в свою очередь, влияет состояние окружающей среды.

«Государственные органы, медицинские и ветеринарные специалисты, экологи, фермеры, ученые и общественные активисты уже ведут борьбу с УПП в различных странах мира. Их усилия направлены на обеспечение доступности противомикробных препаратов, их ответственное использование и безопасную утилизацию, улучшение водоснабжения и санитарно-гигиенических условий, развитие экологически устойчивых продовольственных систем, разработку средств диагностики и вакцин, сокращение загрязнения и защиту окружающей среды», — отмечают в ВОЗ.

Ежегодно с 18 по 24 ноября проводится Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме УПП.

В центре внимания всемирной недели в 2026 году — совместная ответственность правительств, медицинских и ветеринарных работников, специалистов по охране окружающей среды, сельхозпроизводителей, научных работников и общественности за профилактику устойчивости к противомикробным препаратам.