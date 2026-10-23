Худшее лето в истории. Более 50 тысяч человек погибли в Европе из-за жары

Более 50 тысяч человек погибли в Европе из-за жары этим летом. Почти 2/3 смертей напрямую связаны с изменением климата, вызванным деятельностью человека, говорится в исследовании, которое будет опубликовано в октябрьском выпуске международного научного журнала Nature Health.

«Мы можем с большой уверенностью сказать, что лето 2026 года стало худшим за всю историю наблюдений по показателям смертности, связанной с жарой, на обширных территориях Европы», — заявила климатолог Клэр Барнс из Имперского колледжа Лондона.

Исследование охватило данные более чем из 850 городских центров в Евросоюзе, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, где проживает около 40 процентов населения этих стран.

Согласно исследованию, жертвами аномальной жары стали не только пожилые люди. Около 6 тысяч человек из 50 тысяч погибших были моложе 65 лет.

Прошедшее лето, согласно расчетам, стало самым смертоносным с начала подобной статистики в 2000 году. Для сравнения: за весь 2022 год из-за жары погибло около 29 тысяч человек.

«Становится все очевиднее, что наши города плохо приспособлены к повышению температуры и крайне важно активизировать усилия по адаптации», — подчеркнул эпидемиолог Пьер Массело.

Он призвал, в частности, охлаждать города за счет увеличения зеленых зон и сокращения загрязнения окружающей среды.