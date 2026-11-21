В Бишкеке 21 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +21 градус.

У кого намечается той

Канат Бекбоев



Родился 21 ноября 1976 года. Директор департамента лекарственного обеспечения при МЗ КР.



Бактияр Алиев

Родился 21 ноября 1978 года. Председатель Социального фонда.

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего человечества к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.

Люди, которые меняли мир

Родился кинодраматург Баян Сарыгулов

Баян Сарыгулов родился 21 ноября 1949-го. Кыргызский кинодраматург, сценарист и журналист.

Автор сценариев фильмов «Волчонок среди людей», «Прикосновение», «Простая жизнь Бобо Амина» и мультфильма «Пещера дракона». В 1993-1999 годах возглавлял Союз кинематографистов Кыргызстана. Работал главным редактором национальной киностудии «Кыргызфильм», курировал творческую сторону кинопроизводства.

Работал корреспондентом ТАСС, сотрудничал с московской газетой «Труд» и был главным редактором англоязычной газеты Kyrgyzstan Chronicle.

Скончался 10 февраля 2021-го.

Родился ученый Канчырбек Собуров

Канчырбек Собуров родился 21 ноября 1951 года. Кыргызский ученый-иммунолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Внес значительный вклад в развитие иммунологии и изучение влияния высокогорных условий на организм человека. Автор более 200 научных работ и 7 монографий. Его методические разработки были внедрены более чем в 50 медицинских учреждениях.

Скончался 4 апреля 2021-го.

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