В Бишкеке 18 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +12 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-11.30 — улица Байтика Баатыра, дома 1а, 1б, 1в, 3;

9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Ялтинская, Мусы Джалиля;

12.30-14.30 — 4-й микрорайон, дома 30, 31, 32, 33, 35;

14.30-16.30 — 7-й микрорайон, дома 5, 25;

9.00-15.00 — село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, проспект Чингиза Айтматова, переулок Шушинский);

9.00-17.00 — улицы Манасчи Сагынбая, дом 101, Киевская, дома 133, 135, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алай, Торугарт, Гагарина, Карагыр-Ата, Кок-Бел), отрезки улиц Садыгалиева, Джамгерчинова, Патриса Лумумбы, Льва Толстого, Лущихина, Чайковского, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Мин-Куш, Баха, проспект Аалы Токомбаева, улицы Жайыла Баатыра, Репина, Айылчиева), села Гроздь (улицы Верхняя-Атбашы, Пятилетка, Мелиораторов, Барак, Участок), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречное, Садовая, жилмассив «3,5га»), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Интернациональная, 60 лет СССР, Лагерь, Проектируемая);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Бата» (13-я, 14-я, 15-я улицы Ак-Бата), село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо»;

9.00-14.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, переулки Советский, Заводской, северная объездная дорога), Кайырма (улица Городская);

9.00-18.00 — отрезки улицы Ташкентской, Кудрука, Табышалиева, Турусбекова, Куренкеева, Шевченко, Уметалиева, Журнальная, Тимирязева, Манаса (бывшая Белинского) от дома № 145/2, переулок Офицерский;

11.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-2, Пригородная-Боталиева), села Кок-Жар (улицы Маликова, Достук, жилмассивы «24га», «10га», «58га», улицы Новостройка, Ахметова, Чон-Багыш, Сарбагышова, Чокомбаева, Чокморова, контуры 253, 254, улицы Уметалиева, Чыныбаев Сагаалы, Айдарбеков Токон, Иманбек уулу Акылбек, Токсумаков Карыпбай), Беш-Кунгей (улицы Дачи Лесхоз, Проектируемая, Новостройка);

13.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 20-я, 108-я, 109-я улицы Калыс-Ордо), село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо».

У кого намечается той

Мирбек Мамбеталиев

Родился 18 ноября 1980 года. Министр культуры, информации и молодежной политики КР.

Айканыш Ашырова

Родилась 18 ноября 1989 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык-Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых Таштан Эрматов, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973-м педагогическую деятельность в КГИИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких картинах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

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