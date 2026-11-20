В Бишкеке 20 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +24 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — улицы Элебаева, дом 7, Матросова, дом 1а, Кулатова, дома 11, 14, 14/1, 14/3, 18;

9.00-14.00 — отрезки улиц Тойгонбаева, Тимура Фрунзе, село Озерное (улицы Заводская, Центральная, Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Шоссейная, Новая, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял, школа, водозабор), жилмассивы «Мурас-Ордо» (улицы 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-я, Мурас-Ордо, водозабор, ЦСМ № 13), «Салкын», «Акчи» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, водокачка, улица Балыкчи, поликлиника);

9.00-17.00 — улица Эркиндик, дом 31, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Карагыр-Ата, Кок-Бел), село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, проспект Чингиза Айтматова, переулок Шушинский), жилмассив «110-й квартал» (улицы Кеминская, Темировская), село Таш-Добо (улица Кыргызская);

12.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Масалиева, Садырбаева;

14.00-17.00 — села Чон-Арык (улицы Семетей, Кожобергенова), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Средняя, Октябрьская, Больничная, Школьная), Байтик (садовое товарищество «Гидрогеолог»), Бир-Булак (улица Бейшембаева);

9.00-15.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Ак-Тилек, Колхозная, Новая, Тихая, переулок Колхозный);

10.00-18.00 — отрезки улиц Троицкой, Лумумбы;

11.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная);

9.00-13.00 — село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное (улицы Токтогула, Школьная), Карла Маркса, жилмассив «24 га»;

13.00-17.00 — село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное (улицы Алма-Атинская, Фрунзе, Пушкина, Спортивная), Лесхоз (улица Лесхозная), Карла Маркса (улицы Озерная, Бугу-Эне, Горького), жилмассив «24 га».

У кого намечается той

Антонина Шевченко

Родилась 20 ноября 1984 года. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по различным видам ударных единоборств.

Нурсултан Кубанов

Родился 20 ноября 1992 года. Первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Сабыр Иптаров

Родился 20 ноября 1956 года. Кыргызский ученый, филолог и педагог.

Внес существенный вклад в развитие кыргызской этнопедагогической науки.

Автор основной концепции государственного флага Кыргызстана и один из авторов герба Бишкека.

Скончался 4 октября 2014-го.

Памятные даты

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.

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