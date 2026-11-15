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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 15 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +7 градусов.

Памятные даты

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Отмечается в третье воскресенье ноября.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

В 2025 году в стране зарегистрировали 8 тысяч 456 ДТП. В них погибли 900 человек, еще 12 тысяч 169 получили различные травмы. 

Люди, которые меняли мир

Родился востоковед Василий Бартольд 

Выдающийся российский и советский востоковед, один из основателей отечественной школы тюркологии и исламоведения родился 15 (3) ноября 1869 года в Санкт-Петербурге.

В истории кыргызского народа особую роль сыграл его труд «Киргизы. Исторический очерк», изданный во Фрунзе в 1927 году по заказу правительства молодой республики. В этой книге Бартольд впервые систематизировал разрозненные сведения из китайских, персидских и арабских хроник, проследив путь народа от древности до XIX века. Именно он ввел в научный оборот термин «кыргызское великодержавие» для описания эпохи расцвета Кыргызского каганата в IX–X веках.

Помимо кабинетной науки, ученый совершил несколько экспедиций в Среднюю Азию и Семиречье, где изучал археологические памятники и быт местных народов. Его вклад вышел далеко за рамки книг: он помогал создавать библиотеки, организовывал Среднеазиатский университет в Ташкенте и участвовал в разработке письменности для бесписьменных народов СССР. За свою жизнь Бартольд написал более 400 научных работ, многие из которых были переведены на европейские и восточные языки.

Скончался 19 августа 1930 года в Ленинграде. Его научное наследие до сих пор остается базой для всех историков, изучающих прошлое Центральной Азии и Кыргызстана.

Родился профессор Карыбек Молдобаев

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Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.

Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.

В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя совета по делам религий при Совете министров СССР.

В 1995-м решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Умер 21 декабря 2014 года.

Родился певец Марлен Темирбеков

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Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.

Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие.

Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

C 1958-го занимался педагогической деятельностью.

Умер 29 июля 2010 года.

Куда сходить

Спорт

  • Матч шестого тура Суперлиги по футзалу пройдет в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставки «Конь окрыляет человека» и персональная Жыргала Матураимова;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Саламатсызбы!», «Здравствуйте!» и «Пегий пес, бегущий краем моря»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакль «Мастер и Маргарита» и сказку «Летучий корабль»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Корсар»;
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приготовила концерт Калыса Айтбаева;
  • в цирке всех ждет шоу «Караван чудес».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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