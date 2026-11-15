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Памятные даты

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Отмечается в третье воскресенье ноября.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

В 2025 году в стране зарегистрировали 8 тысяч 456 ДТП. В них погибли 900 человек, еще 12 тысяч 169 получили различные травмы.

Люди, которые меняли мир

Родился востоковед Василий Бартольд

Выдающийся российский и советский востоковед, один из основателей отечественной школы тюркологии и исламоведения родился 15 (3) ноября 1869 года в Санкт-Петербурге.

В истории кыргызского народа особую роль сыграл его труд «Киргизы. Исторический очерк», изданный во Фрунзе в 1927 году по заказу правительства молодой республики. В этой книге Бартольд впервые систематизировал разрозненные сведения из китайских, персидских и арабских хроник, проследив путь народа от древности до XIX века. Именно он ввел в научный оборот термин «кыргызское великодержавие» для описания эпохи расцвета Кыргызского каганата в IX–X веках.

Помимо кабинетной науки, ученый совершил несколько экспедиций в Среднюю Азию и Семиречье, где изучал археологические памятники и быт местных народов. Его вклад вышел далеко за рамки книг: он помогал создавать библиотеки, организовывал Среднеазиатский университет в Ташкенте и участвовал в разработке письменности для бесписьменных народов СССР. За свою жизнь Бартольд написал более 400 научных работ, многие из которых были переведены на европейские и восточные языки.

Скончался 19 августа 1930 года в Ленинграде. Его научное наследие до сих пор остается базой для всех историков, изучающих прошлое Центральной Азии и Кыргызстана.

Родился профессор Карыбек Молдобаев

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор. Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии. В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя совета по делам религий при Совете министров СССР. В 1995-м решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Умер 21 декабря 2014 года.

Родился певец Марлен Темирбеков