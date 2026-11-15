Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 15 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +7 градусов.
Памятные даты
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
Отмечается в третье воскресенье ноября.
По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.
Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.
В 2025 году в стране зарегистрировали 8 тысяч 456 ДТП. В них погибли 900 человек, еще 12 тысяч 169 получили различные травмы.
Люди, которые меняли мир
Родился востоковед Василий Бартольд
Выдающийся российский и советский востоковед, один из основателей отечественной школы тюркологии и исламоведения родился 15 (3) ноября 1869 года в Санкт-Петербурге.
В истории кыргызского народа особую роль сыграл его труд «Киргизы. Исторический очерк», изданный во Фрунзе в 1927 году по заказу правительства молодой республики. В этой книге Бартольд впервые систематизировал разрозненные сведения из китайских, персидских и арабских хроник, проследив путь народа от древности до XIX века. Именно он ввел в научный оборот термин «кыргызское великодержавие» для описания эпохи расцвета Кыргызского каганата в IX–X веках.
Помимо кабинетной науки, ученый совершил несколько экспедиций в Среднюю Азию и Семиречье, где изучал археологические памятники и быт местных народов. Его вклад вышел далеко за рамки книг: он помогал создавать библиотеки, организовывал Среднеазиатский университет в Ташкенте и участвовал в разработке письменности для бесписьменных народов СССР. За свою жизнь Бартольд написал более 400 научных работ, многие из которых были переведены на европейские и восточные языки.
Скончался 19 августа 1930 года в Ленинграде. Его научное наследие до сих пор остается базой для всех историков, изучающих прошлое Центральной Азии и Кыргызстана.
Родился профессор Карыбек Молдобаев
Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.
Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.
В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя совета по делам религий при Совете министров СССР.
В 1995-м решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Умер 21 декабря 2014 года.
Родился певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.
Куда сходить
Спорт
- Матч шестого тура Суперлиги по футзалу пройдет в спорткомплексе Кыргызского футбольного союза.
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставки «Конь окрыляет человека» и персональная Жыргала Матураимова;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Саламатсызбы!», «Здравствуйте!» и «Пегий пес, бегущий краем моря»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на спектакль «Мастер и Маргарита» и сказку «Летучий корабль»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Корсар»;
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приготовила концерт Калыса Айтбаева;
- в цирке всех ждет шоу «Караван чудес».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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