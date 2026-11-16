USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 16 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

Отключение света, газа, воды

313250_w_h500_1699962542_r.jpg
  • 9.00-17.00 — улицы Боталиева, Скрябина, дом 19, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Казакова, микрорайон «Джал», дом 9, отрезки улицы Лущихина, переулка Бухарского, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Токтосуна Мураталиева, Абсамата Масалиева, Садыбакасова, Эр-Тайлак, Кен-Кол, Камбар-Ата, Кел-Суу, Чортекова, Куюковой, Ак-Кайын, проспект Айтматова), отрезки улиц Садыгалиева, Джамгерчинова, Патриса Лумумбы, Льва Толстого, часть улицы Талды-Суйская, улица Патриса Лумумбы, дома № 165, 165а, села Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, садовое товарищество «Школа», улицы Почтовая, Яблоневая), Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Бир-Булак (улица Бейшембаева), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чункурчак, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», улицы Аламединская, Новостройка);
  • 9.30-11.00 — отрезки улицы Дружбы, переулков Береговой, Гвардейский;
  • 11.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина;
  • 14.30-16.00 — 5-й микрорайон, дом 42/2;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Тендик», жилгородок «Красный Строитель» (улицы Бельская, Красный Строитель, Менделеева, Рабочая, переулки Боомский, Рабочий);
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Бурана, 50 га), село Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская);
  • 13.00-17.00 — села Восток (улица 60 лет Киргизской ССР), Дачное.

У кого намечается той

Сооронбай Жээнбеков

Родился 16 ноября 1958 года. Экс-президент Кыргызской Республики.

Памятные даты

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

94130.jpg

16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны.

Международный день терпимости

94275.jpg

16 ноября 1995 года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996-м Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков

94128.jpg

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Именем Дуйшенкула Шопокова названы школы в Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

Куда сходить

Культура

  • В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова состоится концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Материалы по теме

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

Рейд «Подросток-Ночь» провели сотрудники милиции в Бишкеке

 

Лига наций без Роналду. Португалия разгромно проиграла Дании 1:4

 

Франция продолжает митинговать: на улицы вновь вышли десятки тысяч человек

 

Кыргызстанцы обыграли Китайский Тайбэй в товарищеском матче по футболу

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Экономика

Пенсионерам бесплатно покажут спектакль в Русском драмтеатре имени Айтматова

 

Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

 

Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Подорожали рис, огурцы и лук

 

Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

 

Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

 

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Власть

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

Коррупция. В Венгрии бывший чиновник закопал миллиарды в лесу, но их нашли

 

Новый посол США в Кыргызстане приступил к дипломатической службе

 

В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

 

Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках

 

Сменился посол Кыргызстана в Японии

 

Ситуация вокруг Украины

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18