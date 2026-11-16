В Бишкеке 16 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +8 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — улицы Боталиева, Скрябина, дом 19, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Казакова, микрорайон «Джал», дом 9, отрезки улицы Лущихина, переулка Бухарского, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Токтосуна Мураталиева, Абсамата Масалиева, Садыбакасова, Эр-Тайлак, Кен-Кол, Камбар-Ата, Кел-Суу, Чортекова, Куюковой, Ак-Кайын, проспект Айтматова), отрезки улиц Садыгалиева, Джамгерчинова, Патриса Лумумбы, Льва Толстого, часть улицы Талды-Суйская, улица Патриса Лумумбы, дома № 165, 165а, села Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, садовое товарищество «Школа», улицы Почтовая, Яблоневая), Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Бир-Булак (улица Бейшембаева), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чункурчак, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», улицы Аламединская, Новостройка);

9.30-11.00 — отрезки улицы Дружбы, переулков Береговой, Гвардейский;

11.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина;

14.30-16.00 — 5-й микрорайон, дом 42/2;

9.00-15.00 — жилмассив «Тендик», жилгородок «Красный Строитель» (улицы Бельская, Красный Строитель, Менделеева, Рабочая, переулки Боомский, Рабочий);

9.00-13.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Бурана, 50 га), село Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская);

13.00-17.00 — села Восток (улица 60 лет Киргизской ССР), Дачное.

У кого намечается той

Сооронбай Жээнбеков

Родился 16 ноября 1958 года. Экс-президент Кыргызской Республики.

Памятные даты

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны.

Международный день терпимости

16 ноября 1995 года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996-м Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Именем Дуйшенкула Шопокова названы школы в Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

Куда сходить