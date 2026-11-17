В Бишкеке 17 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +12 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — село Чон-Арык (район резиденции № 1);

9.30-16.00 — отрезки улиц Шопокова, Московской;

12.00-15.00 — 5-й микрорайон, дома 9, 41, 47, 48, 50;

14.00-17.00 — улицы Малдыбаева, дома 36а, 36б, 38, 38/1, Суеркулова, дома 8/1, 10;

15.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Усенбаева, Московской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Насирова, Космической, село Джал;

9.00-17.00 — улица Скрябина, дом 21, отрезки улицы Месароша, тупика Почтового, переулков Каракульского, Оттукского, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Табышалиева, Турусбекова, Боконбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Береке, Мамыра, Улар, Ак-Марал, Бадахшан, Дабан, Ак-Кайын, Азамат, Муромская, Чортекова, Куюковой), улицы 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской, Лумумбы, Троицкой, Садыгалиева, Очаковской, села Аламедин (улицы Кыргызстанская, Манас, Кожомкула, Школьная, Гоголя, Фрунзенская, Ат-Башинская, Молодежная, Долон, Панфилова, Кожожаш, Алма-Атинская, Новостройка, новостройка «Адилет»), Васильевка (улицы Октябрьская, Юбилейная, Набережная, МТФ, Шаршеналиева, Верхняя, контуры 569, 554, 568, 580, улицы Фрунзе, Школьная, Участок, переулки Почтовый, Больничный, Клубный), Берлик (улица Жумалы), жилмассив «Манас-Ата» (улицы от 1-й до 8-й линии, контуры 1352, 1354);

9.00-11.00 — села Маевка (улица МТФ-2, участок 820, контуры 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур 815, участок 2);

9.00-15.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-105);

10.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 2, 14-36, 54-62, Манаса, Саадаева, Чуй-48, 49, 47а, 48а (Чуй-2), 48, 55, Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Доолот, Алтын-Бак, Жаш-Муун, Ак-Жалга, Инсан, Шоола, Керээз, Санат, Кокчетавская, Умай-Эне, переулки Наримановский, Боровской, улицы Саадаева, Тоголока Молдо);

11.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улица Ак-Бата-18);

13.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), Беш-Кунгей (дачи, Лесхоз, 19-й километр);

10.00-13.00 — село Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмат, Егимбаева, Кыял, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова, район «Панорамы»).

У кого намечается той

Улан Сариев

Родился 17 ноября 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День кыргызского кино

C 1994 года в КР отмечается профессиональный праздник всех кинематографистов страны — День кыргызского кино.

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17 ноября 1941-го принято постановление Совета народных комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники во Фрунзе (в 1961 году киностудия переименована в «Кыргызфильм»).

В начале 1920-х в Кыргызстане уже снимались культурные и документальные сюжеты. Первый полнометражный игровой фильм «Крытый фургон» снят в 1927 году.

Первый кыргызский цветной художественный фильм «Салтанат» снят в 1955-м.

А 1960-е и 1970-е стали поистине «золотым» временем для кыргызского кино, эти годы плодотворного труда разных режиссеров стали известны как «кыргызское чудо».

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Среди картин тех лет, получивших признание и любовь зрителей, — «Небо нашего детства», «Лютый», «Улан», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Материнское поле», «Белые горы», «Мужчины без женщин» и многие другие.

Международный день студентов

Учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне. Отмечается с 1946-го.

Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Его похороны 15 ноября 1939-го снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1,2 тысячи студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен.

Вышла в обращение вертикальная купюра номиналом 2 тысячи сомов

Новая банкнота вышла в обращение 17 ноября 2017 года. Купюра выпущена в честь 25-летия независимости Кыргызстана и 25-летия введения национальной валюты. Она имеет оригинальный дизайн.

Основной сюжет лицевой стороны банкноты — памятник народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа Умай Эне олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Представлено и жилище кочевых народов — юрта, которая является символом достатка и благополучия.

На оборотной стороне купюры — дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне уникального горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Карамолдо Орозов

17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928-м его заметил поэт Касым Тыныстанов и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932–1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.

С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

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Умер 8 июля 1960-го во Фрунзе.

25 февраля 1961 года именем Карамолдо Орозова назван Государственный оркестр народных инструментов.

Родился Герой Советского Союза Мамасалы Тешебаев

Родился 17 ноября 1923 года в селе Тогуз-Булак Ошской области. Красноармеец. Наводчик орудия 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт).

В ряды Красной Армии призван в 1942-м Куршабским РВК.

Мамасалы Тешебаев в числе первых 24 сентября 1943 года переплыл Днепр южнее села Пекари Каневского района и особо отличился в боях на плацдарме. Когда иссякли запасы снарядов, организовал их доставку на огневую позицию. Переплыл по ту сторону Днепра для поддержания огневых позиций из миномета. Удержал противника, пока восемь батальонов Красной Армии не перебрались для создания плацдарма.

Умер 23 марта 1984-го.

Именем Мамасалы Тешебаева названа улица в Киеве.

Родился государственный деятель Медеткан Шеримкулов

Медеткан Шеримкулов родился 17 ноября 1939 года. Занимал государственные и партийные руководящие должности.

Он возглавлял Верховный Совет в переломный момент распада СССР, участвовал в принятии Декларации о государственной независимости и первой Конституции страны.

1990-1995 — спикер «легендарного» парламента.

Медеткан Шеримкулов является одним из основателей Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В 2022-м ему присуждена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Родился ученый-географ Саламат Аламанов

Родился 17 ноября 1947-го. Кыргызский ученый-географ, картограф и дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Его главный вклад — юридическое и картографическое оформление государственных границ независимого Кыргызстана.

С 1997 по 2010 год возглавлял правительственную делегацию, успешно проведя сложнейшие переговоры по делимитации рубежей с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Кроме того, как глава отдела географии НАН КР и президент Кыргызского географического общества внес большой вклад в изучение водных ресурсов и ледников Центральной Азии.

Умер врач Касымбек Тазабеков