В Бишкеке 23 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — улицы Жумабека (от бульвара Эркиндик до улицы Тыныстанова), Профессора Зимы, Кокчетавская, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Карагайский, Наримановский, села Виноградное (улицы Виноградная, Ломоносова, Советская, Новостройка, Восточная, Парковая, Участок, Зеленая, контур № 912), Васильевка (улица Школьная), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», отрезки улицы Фурманова, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Боконбаева, села Достук (улица 4-я линия), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Беш-Кунгей (улицы Байболсун, Большевик, Сарбагыш, Азиза Асанкулова, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Ткачева, Масадыка, Школьная, Кочорбай, Алакуша), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял);

10.00-13.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Чуйкова;

9.30-12.00 — 6-й микрорайон, дома 28, 29, 34;

12.00-15.00 — улицы Профессора Зимы, Исанова, Щербакова, переулки Алтайский, Каарманский;

12.30-15.30 — 6-й микрорайон, 5а;

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак), села Виноградное (улицы Школьная, Токтогула), Кок-Жар (улица Сыргака);

15.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Новая, Тихая, переулок Колхозный).

Памятные даты

Международный день акварели

Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.

Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

Люди, которые меняли мир