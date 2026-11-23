Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 23 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +21 градус.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-13.00 — улицы Жумабека (от бульвара Эркиндик до улицы Тыныстанова), Профессора Зимы, Кокчетавская, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Карагайский, Наримановский, села Виноградное (улицы Виноградная, Ломоносова, Советская, Новостройка, Восточная, Парковая, Участок, Зеленая, контур № 912), Васильевка (улица Школьная), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», отрезки улицы Фурманова, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Боконбаева, села Достук (улица 4-я линия), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Беш-Кунгей (улицы Байболсун, Большевик, Сарбагыш, Азиза Асанкулова, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Ткачева, Масадыка, Школьная, Кочорбай, Алакуша), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял);
- 10.00-13.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Чуйкова;
- 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, дома 28, 29, 34;
- 12.00-15.00 — улицы Профессора Зимы, Исанова, Щербакова, переулки Алтайский, Каарманский;
- 12.30-15.30 — 6-й микрорайон, 5а;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак), села Виноградное (улицы Школьная, Токтогула), Кок-Жар (улица Сыргака);
- 15.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Новая, Тихая, переулок Колхозный).
Памятные даты
Международный день акварели
Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.
Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.
Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Муратбек Рыскулов
Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря 1899-го) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.
С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.
Снимался в кино с 1949-го. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.
Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов.
Умер 1 февраля 1974-го.
Родился актер Денизбек Чалапинов
Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.
За свою творческую биографию создал более 100 образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.
Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Также Денизбек Чалапинов является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.
Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шаньского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.
Умер 18 июня 2015-го.
Родился поэт Кемел Белеков
Родился 23 ноября 1956-го в селе Корумду Иссык-Кульского района.
С 1980 по 1985 год работал корреспондентом газеты «Ленинчил жаш», литсотрудником в редакции журнала «Ала-Тоо». С 1985-го является собственным корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».
Печатается с 1970 года. В 1984-м издан первый стихотворный сборник «Турна чакырыгы» («Журавлиный крик»).