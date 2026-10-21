Энергодефицит в Кыргызстане: Садыр Жапаров рассказал, как его будут преодолевать
В ближайшее время Кыргызстан сможет преодолеть дефицит энергии. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на республиканском совещании «О стратегических задачах на предстоящую пятилетку».
По его словам, работу планируют вести по двум основным направлениям: модернизировать электросети и инфраструктуру, а также наращивать генерирующие мощности и развивать возобновляемую энергетику.
Среди проектов Садыр Жапаров назвал строительство Камбаратинской ГЭС-1, электростанции в Кара-Кече и малых и средних ГЭС. Кроме того, власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и увеличить производство горюче-смазочных материалов в стране.
Президент подчеркнул, что Кыргызстан стремится снизить зависимость от внешних рисков и гарантировать надежное снабжение энергией и топливом.