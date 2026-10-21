Энергодефицит в Кыргызстане: Садыр Жапаров рассказал, как его будут преодолевать

В ближайшее время Кыргызстан сможет преодолеть дефицит энергии. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на республиканском совещании «О стратегических задачах на предстоящую пятилетку».

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По его словам, работу планируют вести по двум основным направлениям: модернизировать электросети и инфраструктуру, а также наращивать генерирующие мощности и развивать возобновляемую энергетику.

Среди проектов Садыр Жапаров назвал строительство Камбаратинской ГЭС-1, электростанции в Кара-Кече и малых и средних ГЭС. Кроме того, власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и увеличить производство горюче-смазочных материалов в стране.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан стремится снизить зависимость от внешних рисков и гарантировать надежное снабжение энергией и топливом.