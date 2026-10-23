Садыр Жапаров: Еще пять-шесть лет, и жилищный вопрос в стране будет решен

Садыр Жапаров рассчитывает, что в ближайшие пять-шесть лет в Кыргызстане удастся решить вопрос обеспечения жильем. Об этом он заявил на встрече с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу.

Во время мероприятия к главе государства обратилась жительница села Чек Момбековского айыльного аймака. Она рассказала, что в 2018 году получила статус этнической кыргызки и подавала заявление на получение земельного участка, но до сих пор не смогла решить жилищный вопрос.

Около года назад женщина самостоятельно построила дом на участке без оформленных документов. Сейчас она не может подключить электричество и, по ее словам, вынуждена жить у знакомых.

Жапаров поручил местным властям проверить участок и выяснить, можно ли оформить дом. Для этого необходимо установить, не находится ли территория в красной линии, на месте будущей дороги или государственного объекта.

Кроме того, президент рассказал о планах властей по обеспечению граждан жильем.

« Даст бог, еще впереди пять-шесть лет, и, думаю, мы сможем полностью обеспечить жильем всю республику. Садыр Жапаров

Он также напомнил о земельной амнистии, позволившей узаконить часть домов, построенных без необходимых документов.