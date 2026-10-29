Рубль заметно подорожал, евро и тенге дешевеют: курс валют на 29 октября

После кратковременного снижения российский рубль вновь пошел вверх и обновил максимум октября. Китайский юань продолжает устанавливать рекорды стоимости, а евро и казахский тенге, напротив, дешевеют второй день подряд. Курс американского доллара остается практически неизменным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4486 сома (снижение на 0,001 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,2866 сома (снижение на 0,26 процента). Европейская валюта второй день подряд демонстрирует снижение.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,22 сома, продажа — 98,2 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0918 сома (рост на 0,95 процента). После небольшого снижения рубль вновь укрепился, обновив максимум октября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,022 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1912 сома (снижение на 0,47 процента). Продолжает терять позиции по отношению к сому.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1707 сома, продажа — 0,2080 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1183 сома (рост на 0,02 процента). Вновь обновил исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,9 сома, продажа — 13,78 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.