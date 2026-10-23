Рубль и евро продолжают расти, юань обновил рекорд: курс валют на 23 октября

Китайский юань шестой раз подряд обновил исторический рекорд стоимости по отношению к сому. Российский рубль продолжил укрепляться, установив новый максимум октября. Казахский тенге и евро также подорожали. Курс доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4491 сома (снижение на 0,001 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 98,2403 сома (рост на 0,14 процента). После небольшого снижения вновь подорожал.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,7 сома, продажа — 98,7 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0678 сома (рост на 0,77 процента). Продолжает укрепляться, обновив максимум октября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,999 сома, продажа — 1,091 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1952 сома (рост на 0,21 процента). Продолжает дорожать.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1746 сома, продажа — 0,2065 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1045 сома (рост на 0,05 процента). Шестой раз подряд обновил исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,57 сома, продажа — 13,83 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.